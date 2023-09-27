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Сегодня, 22:51

Гатиятулин назвал причины поражения от «Салавата Юлаева»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Четвертый матч на выезде: было видно, что нам не хватало свежести и движения. Тем не менее возможности были, да и собственные ошибки привели к пропущенным голам. Почему не получилась игра в большинстве? Нужно принимать правильные решения. Я уже говорил, повторюсь, что каждому игроку нужно концентрироваться и отвечать за свои решения, которые он принимает. Мы нашли подход к Антипину: он сегодня забросил шайбу. Мы Виктора знаем, знаем его сильные стороны. Завели в бригаду большинства, он хорошо в ней играет. То, что тренировали, на чем акцентировали внимание — это сработало», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Трактор» набрал 12 очков и занимает 7-е место «Востока». В следующем матче команда примет «Спартак» 30 сентября.

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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