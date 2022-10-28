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Сегодня, 20:06

Гатиятулин объяснил, какие ошибки допустили игроки «Трактора» в матче против «Металлурга»

Алина Савинова
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:4).

«Ключевой момент — второй период. Соперник воспользовался ближней лавкой. Мы допустили ошибки при выходе из зоны, потерь много, чем соперник воспользовался. В третьем перешли на три звена, взвинтили темп, не хватило времени отыграться. Есть моменты, одни и те же ошибки допускаем. Когда играем правильно, все получается, а когда начинаем что-то выдумывать, допускаем ошибки — соперник пользуется. Будем доносить до ребят, что такие ошибки допускать нельзя, чтобы не создавать себе сложности и проблемы», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Гатиятулина.

Команда из Челябинска занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции (21 очко). «Металлург» лидирует с 37 очками.

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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