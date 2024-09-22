Гатиятулин — об игре «Ак Барса»: «Хороших отрезков становится больше»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против ХК «Сочи» (5:2).

— Яхшы уен (хорошая игра по-татарски — Прим. «СЭ»). Хорошая победа, нам важно было здорово провести домашнюю серию. Еще в Альметьевске мы были впечатлены тем, как нас встретили. Три матча — три аншлага. Просим с первой и до последней секунды выкладываться, потому что ценим поддержку наших болельщиков. Сейчас разберем, какие моменты можно поправить в нашей игре, и подготовимся к выезду.

Еще во время предсезонной подготовки в первых матчах просматривались хорошие отрезки того хоккея, который мы хотим видеть. Сейчас их становится больше, но ребята должны понимать, где мы можем сыграть активнее. Не должно быть таких контратак, как во время выезда. Ребята нас услышали, перестроились, но работы предстоит еще много, — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.

«Ак Барс» выиграл три матча из трех в Казани на старте сезона с общим счетом 12-2.