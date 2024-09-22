Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:21

Гатиятулин — о вратарях «Ак Барса»: «У нас тандем двух сильных голкиперов»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы своей команды в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против ХК «Сочи» (5:2) рассказал о ситуации с вратарями.

«В плане голкиеров мы идем тандемом, у нас два сильных вратаря. Сегодня приняли решение, что будет играть Тимур. В защите приняли решение не ставить сейчас Евсеева. Как на полноценного игрока, мы на каждого рассчитываем. Но не чувствуется ритм игры, поэтому действуем в семь защитников», — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.

Мифтахов сыграл в сезоне-2024/25 три матча и победил в трех играх, оформив два «сухаря». На счету Билялова одна победа в трех встречах.

ХК Ак Барс
ХК Сочи
Анвар Гатиятулин

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
ВСУ потеряли более 16 тыс. военных и 126 танков в ходе боев в Курской области
Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
Софи Лорен отмечает 20 сентября 90-летний юбилей
Российский актер Владимир Моргунов скончался на 44-м году жизни
Прокуратура назвала возможные версии отравления семьи в Красноярском крае
Семак объяснил, зачем выпускает Соболева, Дзюба уже переиграл скептиков, а ЦСКА продлил кошмарную серию. Что произошло после побед «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя