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Сегодня, 03:30

Гатиятулин: «Помнили, что матчи с «Ладой» в этом сезоне складывались непросто»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Лады» (3:1).

«Помнили, что игры с «Ладой» в этом сезоне складывались непросто, при подготовке обратили на это внимание. Первый период хорошо играли, все четыре звена больше действовали в атаке. Во втором, наверное, наше удаление придало соперникам уверенности, пропустили гол, игра выровнялась. Но, тем не менее, третий период мы сыграли по счету, выполняли то, что нужно. Забили гол в пустые ворота и победили.

Отсутствие Николаса Петана связано с тем, что мы дополнительно даем восстановиться ребятам, на которых выпадает большая нагрузка, тем более, у него есть небольшое повреждение, поэтому не стали форсировать. У нас Никита Дыняк себя не очень хорошо почувствовал, поставили Комкова вместо него, сыграл хорошо. То, что от него требовалось, выполнил», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

«Ак Барс» набрал 66 очков и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. «Лада» с 42 очками — на 10-й строчке «Востока».

Источник: Сайт КХЛ
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Лада
Анвар Гатиятулин
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