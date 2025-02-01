Гатиятулин: «Помнили, что матчи с «Ладой» в этом сезоне складывались непросто»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Лады» (3:1).

«Помнили, что игры с «Ладой» в этом сезоне складывались непросто, при подготовке обратили на это внимание. Первый период хорошо играли, все четыре звена больше действовали в атаке. Во втором, наверное, наше удаление придало соперникам уверенности, пропустили гол, игра выровнялась. Но, тем не менее, третий период мы сыграли по счету, выполняли то, что нужно. Забили гол в пустые ворота и победили.

Отсутствие Николаса Петана связано с тем, что мы дополнительно даем восстановиться ребятам, на которых выпадает большая нагрузка, тем более, у него есть небольшое повреждение, поэтому не стали форсировать. У нас Никита Дыняк себя не очень хорошо почувствовал, поставили Комкова вместо него, сыграл хорошо. То, что от него требовалось, выполнил», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

«Ак Барс» набрал 66 очков и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. «Лада» с 42 очками — на 10-й строчке «Востока».