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Сегодня, 03:37

Гатиятулин: «Рады победе, важные два очка»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Понимали, в какой хоккей играет соперник. Ждали, что он активно будет действовать, и, в принципе, с самого начала так и было. Моментами мы неплохо играли, после 3:0 чуть-чуть расслабились и получили ненужное удаление, чем соперник воспользовался. Здорово, что забили четвертый гол в меньшинстве, хорошую контратаку провели. Третий период сыграли по счету. Установка была контролировать шайбу, понимали, что соперник будет играть еще активнее. Где-то получалось, местами противник накрывал нас. Наш вратарь подчищал ошибки в обороне. Рады победе, важные два очка. Огромное спасибо нашим болельщикам за поддержку», — цитирует пресс-служба лиги Гатиятулина.

«Трактор» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции — 63 очка. «Динамо» находится на седьмой строчке в Западной конференции — 63 очка.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/09/509624.html
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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