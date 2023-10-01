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Сегодня, 07:42

Гатиятулин — о победе над «Спартаком»: «В первом периоде «Трактору» не хватало движения, потом разбегались»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:1 ОТ).

«В первом периоде нам не хватало движения, потом разбегались. Смогли поймать соперников на контратаке и забить гол. В овертайме удалась хорошая позиционная атака. За запросы у нас Владимир Гапонов отвечает. У него есть, где внимательно посмотреть; он сказал, что надо брать запрос. Насчет Никиты Тертышного будем думать, анализировать игры и смотреть физическое состояние. В составе те, кто, по нашему мнению, готов играть. Роберт Хэмилтон набирает форму через тренировки, готовится. Посмотрим дальше на его физическое состояние и определимся», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

«Спартак» занимает 4-е место в таблице Западной конференции (16 очков в 13 встречах). Клуб из Челябинска расположился на 6-й строчке в таблице «Востока» (14 очков в 13 играх).

2 октября московская команда на своем льду примет «Локомотив», «Трактор» в этот же день сыграет против «Сибири».

КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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