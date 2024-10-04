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4 октября, 23:31

Гатиятулин — о поражении от «Амура»: «Ак Барсу» не хватило эмоции после серии матчей»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Амура» (1:2).

«Соперника с победой, самоотверженная игра. После эмоционально непростой серии матчей немного просели, не могли использовать все наши козыри, приходилось брать другим. Неудачный старт матча? Недооценки соперника на уровне КХЛ нет. Повторюсь, не хватило эмоции после серии матчей, свяжу с этим. Драка Лямкина? Игровой момент. Мы не должны поддаваться, когда эмоции перехлестывают. Мы разговариваем на эту тему, понимаем, что будут такие матчи – надо правильно реагировать», – приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

«Ак Барс» прервал серию из семи побед подряд и с 16 очками расположился на втором месте в Восточной конференции. «Амур» с 9 очками – на 10-й строчке «Востока».

В следующем матче «Ак Барс» 7 октября дома сыграет с «Сибирью», «Амур» днем ранее сыграет на выезде с «Нефтехимиком».

Источник: Сайт КХЛ
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур
Анвар Гатиятулин

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