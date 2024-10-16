Гатиятулин — о поражении от «Трактора»: «Лично для меня это был особый матч»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:3).

«Первый период у нас получился: то, что планировали, выполняли, много шли в давление, заставляли соперников ошибаться. Возможно, сказалась потеря наших ведущих нападающих — Саша Барабанов приболел, а Ник Петан сыграл всего несколько смен. Тем не менее, мы должны в любых условиях добиваться результата. Для меня, как для главного тренера «Ак Барса», каждая игра принципиальная. Лично для меня это был особый матч. Я приехал домой, были родители, близкие и друзья. Хорошая атмосфера, хорошее настроение», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

«Трактор» с 24 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Ак Барс» с 18 очками — на четвертой строчке.

В следующем матче «Трактор» 18 октября примет «Салават Юлаев», «Ак Барс» 25 октября встретится в Казани с «Адмиралом».