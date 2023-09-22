Гатиятулин: «Грубейшие ошибки в обороне не позволили «Трактору» рассчитывать на положительный результат»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Сочи» (3:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Грубейшие ошибки в обороне не позволили нам рассчитывать на положительный результат. Первый матч на выезде, поэтому вряд ли это усталость. Каждый должен понимать ответственность за свои действия, к сожалению, наверное, не все слышат то, о чем мы говорим, поэтому такой результат. Каждая игра начинается со счета 0:0, и обе команды выходят побеждать. Кто меньше ошибается, тот чаще добивается положительных результатов. Но наши собственные ошибки приводят к поражению уже не впервые. Каждый еще раз должен понять, что, выходя на площадку, он отвечает за свои действия, нужно моменты создавать не у своих ворот, а у ворот соперника», — цитирует пресс-служба КХЛ Гатиятулина.

«Трактор» набрал 9 очков в 9 матчах и идет на 7-м месте в Восточной конференции. «Сочи» с 12 очками занимает 3-е место в Западной конференции.