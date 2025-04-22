Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

22 апреля, 23:20

Гатиятулин о вылете «Ак Барса» из Кубка Гагарина: «Не смогли забрать свое в четвертом и пятом матчах с «Динамо»

Telegram Дзен

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:6) и вылет команды из Кубка Гагарина.

Казанцы проиграли москвичам в четвертьфинальной серии со счетом 2-4.

«Динамо» — с победой в серии, для нас сезон завершен. Все было рядом, уступили где-то в фокусе на моментах. За те ошибки, что допускали, соперник нас наказывал. Не смогли забрать своё в четвёртом и пятом матчах. Результат? Нужно все проанализировать, пока не готов об этом говорить. По игре мы не уступили, но, к сожалению, не смогли воспользоваться своими моментами. Замена вратаря? Проигрывает и побеждает команда, ответственность за результат несёт главный тренер. Перестановки в составе перед шестым матчем были сделаны не на эмоциях — те ребята, кто не попадает в заявку, работают и находятся в тонусе. Эмоции? Пока пусто», — приводит официальный сайт КХЛ слова Гатиятулина.

В полуфинале Кубка Гагарина московское «Динамо» сыграет с «Трактором».

1
Читайте также
Глава Пентагона Пит Хегсет погряз в скандалах. Что пишут СМИ
Суд вынес приговор по делу о сговоре гандболистов с бетторами
«Лацио» недоволен серией А из-за переносов матчей после смерти папы римского
«Салават» и «Авангард» выгрызли себе седьмые матчи, Радулов лез в драку, а у КХЛ – новый рекорд. Что произошло в Кубке Гагарина 21 апреля
В МЧС сообщили об эвакуации семи населенных пунктов во Владимирской области
Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом под Пахалгамом
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя