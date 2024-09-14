Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:27

Гатиятулин — о новой тактике «Ак Барса: «Хотим играть активно, но правильно. Важна игра всего звена»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:0) поделился мнением об игре казанцев в большинстве и новом календаре лиги.

«Атмосфера потрясающая. Перед матчем я говорил, как непросто было играть в Казани против этих трибун. Сегодня эта поддержка была с нами, все замечательно. Работы еще много, сезон только стартовал. Нужно находить взаимопонимание, улучшать тактические моменты. Мы ежедневно проводим тренировки, матчи, доносим информацию до ребята и на общих собраниях, и на сборах троек, и индивидуально.

Важна правильная игра всего звена. Мы хотим играть активно, но правильно. На старте сезона мы пропустили много голов после атак сходу, потому две тренировки посвятили именно этому. Сегодня ребята играли с мыслью, провалов таких уже не было. А возврат в оборону — такой же важный момент, как и множество других. Что касается большинства, то понимание есть, радует, что возникают моменты, не хватает только завершения. Убежден, что голы придут. Мы на каждой тренировке отрабатываем варианты большинства и на льду, и вне льда. Что касается пауз в календаре, то пока сложно сказать в плюс это или нет. Но мы видим возможность и восстановить ребят в паузах, и поработать над тактическими схемами», — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» провел первый домашний матч в новом сезоне КХЛ и одержал первую победу в основное время со старта чемпионата.

ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Анвар Гатиятулин

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес Соболева
День парикмахера отметят в России 13 сентября
Пушков заявил об осознанном стремлении Британии к военному конфликту с Россией
Безумие в атаке и обороне Карпина, вброшенный фейк про Кривцова, провал Смолова. Что случилось в матче «Краснодар» - «Ростов»
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя