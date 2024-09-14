Тренер «Ак Барса» Гатиятулин — о татарском языке: «Стараюсь учить в свободное время»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:0) поделился своими познаниями татарского языка.

Специалист поприветствовал журналистов на послематчевой конференции, а также выслушал несколько вопросов от представителей СМИ на государственном языке Республики Татарстан.

«Потихоньку, стараюсь в свободное время учить татарский язык. Но пока недостаточно времени еще прошло, чтобы говорить свободно и отвечать на пресс-конференции», — сказал Гатиятулин.

Специалист проводит свой первый сезон в качестве главного тренера «Ак Барса». Гатиятулин родился в татарской диаспоре в Челябинской области и ранее работал в «Тракторе».