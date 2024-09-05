Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

5 сентября, 23:27

Гаврилов — об игре голкипера «Динамо» Миске: «В МХЛ есть ребята, которые больше привлекают»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший вратарь клубов КХЛ Андрей Гаврилов поделился мнением о дебютной игре американского голкипера московского «Динамо» Хантера Миски в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

В среду, 4 сентября, бело-голубые дома уступили «Куньлуню» со счетом 1:3.

«Сложно судить по одной игре. Чем-то Миска привлек скаутский отдел «Динамо», его же просматривали. Во вчерашней игре я ничего сверхъестественного не увидел. После одного матча сложно сказать, провал это или нет. Вчера, когда забивал Якупов, он потерял шайбу. Когда был первый бросок, у него был несвоевременный реверс. Скажем так, есть ребята в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), которые больше привлекают. Надо смотреть дальше, пока у Миски первая игра в КХЛ», — цитирует Гаврилова Legalbet.

29-летний Миска в июле подписал контракт с «Динамо» на один год. Ранее он выступал за «Аризону», «Колорадо» и «Штраубинг».

Источник: Legalbet
Андрей Гаврилов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Хантер Миска
Читайте также
Винисиус хочет переноса ЧМ-2030 из Испании из-за ситуации с расизмом в стране
Отец Вячеслава Фетисова умер в возрасте 91 года
Карта спецоперации на Украине 5 сентября
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Трутнев указал на необходимость смены подрядчика по созданию самолета «Байкал»
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Сегодня
Вчера
Неделя