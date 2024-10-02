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Сегодня, 01:57

Гаврилов назвал Исаева и Фукале лучшими вратарями КХЛ в сентябре

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший вратарь клубов КХЛ Андрей Гаврилов назвал голкиперов Даниила Исаева («Локомотив») и Зака Фукале («Трактор») лучшими в лиге по итогам сентября.

«Самый стабильный в КХЛ Исаев, однозначно. Еще можно выделить Фукале. Сейчас это два сильнейших голкипера лиги. За счет чего им удается второй сезон подряд держать высокую планку? Тут очень много факторов. Игра команды тоже влияет на их выступление. Набоков, кстати, тоже очень достойно смотрится, не могу сказать, что он плохо играет. «Магнитка» просто очков не добирает, где-то не забивает. Если бы они были в тройке Востока сейчас, я бы и его в этот список включил.
Но если выбирать лучших, то на ум приходят сразу эти две фамилии. Фукале — сильнейший легионер за последние несколько лет в России. У него и у Исаева нет слабых сторон. Очень грамотно тактически играют», — приводит Legalbet слова Гаврилова.

В сезоне-2024/25 Фукале провел семь матчей за «Трактор» и отыграл одну встречу на ноль. У Исаева два сухих матча в 8 играх за «Локомотив».

Источник: Legalbet

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