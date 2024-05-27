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Сегодня, 09:45

Гаврилов оценил переход Бердина из «Сочи» в «Авангард»

Виктория Кравченко
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Бывший вратарь «Сочи» и «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов поделился мнением о переходе хоккеиста Михаила Бердина из «Сочи» в «Авангард».

«Одно дело играть в слабой команде КХЛ, другое — в команде с именем. Это как в футболе играть в «Балтике», где нет никакого давления, или в «Спартаке», где обсуждается каждый шаг. В таких клубах расстрельная должность, что у тренера, что у игроков. Я лично Бердина не знаю, но в «Авангарде» он справится, мне кажется. Все, что я вижу по телевизору, мне нравится», — цитирует Гаврилова Legalbet.

26-летний Бердин в результате трехстороннего обмена с петербургским СКА и «Сочи» перешел в «Авангард».

Источник: https://legalbet.ru/news/u-nego-est-horoshaya-dolya-pofigizma-gavrilov-schitaet/
Хоккей
ХК Авангард
ХК Сочи
Михаил Бердин
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