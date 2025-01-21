Гаврилов оценил возможное влияние травмы Исаева на результаты «Локомотива»

Экс-вратарь клубов КХЛ Андрей Гаврилов предположил, как отсутствие травмированного голкипера ярославского «Локомотива» Даниила Исаева может сказаться на результатах команды в КХЛ.

«Скорее всего, у него растяжение связок внутреннего колена. Это месяц-полтора, потом еще будет восстановление, и будет небольшой страх садиться в сплит. Если «Локомотив» в плей-офф будет заходить без Исаева, то, наверное, на результатах скажется. «Локо» последние годы с Исаевым и без — две разные команды. Последние четыре года он безальтернативно номер один у Ярославля. Думаю, сейчас они будут верить в Мельничука, и не зря они его брали», — цитирует Гаврилова legalbet.ru.

Вратарь железнодорожников получил травму в начале 3-го периода матча FONBET чемпионата КХЛ со «Спартаком» 10 января.