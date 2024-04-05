Гаврилов: «Если Мыльников поймает кураж, то «Трактор» поверит в себя»

Бывший вратарь «Сочи» и «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов поделился мнением о голкипере «Трактора» Сергее Мыльникове, который заменил основного вратаря челябинцев Зака Фукале во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива».

«Команды уже разобрали вратарей. «Локомотив» знает сильные и слабые стороны Мыльникова: куда бросать и что делать? Все зависит, выйдет ли Фукале в домашней серии. Если Зак не выходит и будет понятно, что у него травма, то следующий матч будет определяющим в этой серии. Тут будет ментальная история, если Мыльников поймает кураж, то команда поверит. Если будут залетать «глупые» голы, то пацаны могут нос повесить в Челябинске. Во втором матче по броскам, по голам к Мыльникову вопросов нет», — цитирует Гаврилова Legalbet.

Голкипер «Трактора» Зак Фукале в первом матче серии с «Локомотивом» получил травму после столкновения с форвардом ярославской команды Максимом Шалуновым. После этого место в воротах занял Мыльников. На данный момент счет в серии 2-0 в пользу «Локомотива».