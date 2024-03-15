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15 марта, 22:58

Гайлик о Радулове: «Он уже старый, ему пора заканчивать»

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Заслуженный тренер России Юрий Гайлик прокомментировал вылет «Ак Барса» из Кубка Гагарина.

В первом раунде плей-офф казанский клуб проиграл «Автомобилисту» в серии со счетом 1-4.

«Автомобилист» прошел в первом раунде «Ак Барс», они молодцы. Но казанская команда не была готова к плей-офф. Тренеры не смогли ее собрать. Там все держалось на Радулове, а Радулов не показал в плей-офф того, что должен был показать. Он уже старый, ему пора заканчивать», — приводит слова Гайлика «РБ Спорт».

В регулярном сезоне Александр Радулов отыграл 58 матчей за «Ак Барс», забросил 16 шайб и отдал 24 результативных передачи. В играх плей-офф 37-летний нападающий набрал 4 (1+3) очка.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Радулов
КХЛ
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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