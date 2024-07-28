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Сегодня, 15:46

Тренер вратарей «Ак Барса» Гелашвили: «Благодарю Мозякина за прекрасную игру и яркую карьеру»

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Тренер вратарей «Ак Барса» Георгий Гелашвили поделился впечатлениями от прощального матча Сергея Мозякина.

«Металлург» и «Друзья Мозякина» сыграли вничью — 10:10.

«Хотелось бы поблагодарить Сергея за его прекрасную игру и прекрасную карьеру, мы выступали и вместе в одной команде, и против друг друга. Он легенда, конечно. Потрясающие составы, очень громкие имена. Были и действующие игроки — Женя Малкин и талантливая молодежь. Суперматч получился. Почувствовал даже волнение, так как давно не играл. Столько болельщиков пришло, все понравилось», — приводит «РБ Спорт» слова Гелашвили.

Сергей Мозякин — олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, два раза выигрывал Кубок Гагарина как игрок и еще один раз как тренер.

Источник: РБ Спорт
Сергей Мозякин
ХК Ак Барс
Георгий Гелашвили
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