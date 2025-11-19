Гендиректор «Динамо» Сушко оценил шансы Ротенберга стать главным тренером команды

Сегодня, 11:00
Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможности назначения Романа Ротенберга на пост главного тренера команды.
— Роман Ротенберг может в теории возглавить «Динамо»?
— Он занимается своей работой, и она ему очень нравится. Мы благодарны за его труд. Роман Борисович — тренер с хорошим опытом, который может возглавить любой клуб в лиге.
— Слух о его возвращении к тренерской деятельности тоже конспирология?
— Роман Борисович и сейчас занимается тренерской деятельностью — тут и сборная, и детские команды. Он занимается подготовкой нашего резерва, что очень важно для нас всех.
— Сергея Зубова стоит ждать в штабе «Динамо»?
— Не знаю, откуда это берется. У меня иногда волосы дыбом встают от разных слухов. Не ищите черную кошку в темной комнате.
— Была ли выплачена компенсация Кудашову?
— Да, все будет выплачено согласно регламенту.
Viktor Isupov
спортом руководят торгаши и барыги ну и паханы.
19.11.2025
Viktor Isupov
для ротенберга и освободили место гл. тренера ДИНАМО . что делают связи и деньги в нашем спорте. да и вообще сейчас деньги на первом месте.
19.11.2025