Гендиректор «Динамо» Сушко опроверг информацию о возможном конфликте с Кудашовым: «Мы с ним расстались на хорошей ноте»

Гендиректор московского «Динамо» Сергей Сушко в разговоре с «СЭ» прокомментировал отставку главного тренера Алексея Кудашова.

Ранее журналист Дмитрий Ерыкалов сообщил, что отставка 54-летнего тренера произошла из-за конфликта с гендиректором клуба Сушко.

— Приняли такое решение. Тут нечего комментировать, — сказал Сушко «СЭ».

— Сообщают, что у вас был конфликт с Кудашовым?

— Не знаю, у меня никакого конфликта не было с Алексеем Николаевичем. Мы с ним расстались на хорошей ноте. Зачем искать конфликты, которых нет?

— Но многих удивило решение об отставке Кудашова.

— Это хоккей. К сожалению, так бывает. Алексей Николаевич — хороший тренер. Думаю, что у него все будет хорошо.

Кудашов возглавлял московский клуб с 2021 года. Под его руководством «Динамо» стало обладателем кубка континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ-2023/24.

Бело-голубые в сезоне FONBET чемпионата КХЛ-2025/26 занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 33 очка в 26 матчах.