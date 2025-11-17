Видео
17 ноября, 17:52

Гендиректор «Динамо» Сушко опроверг информацию о возможном конфликте с Кудашовым: «Мы с ним расстались на хорошей ноте»

Константин Белов
Корреспондент

Гендиректор московского «Динамо» Сергей Сушко в разговоре с «СЭ» прокомментировал отставку главного тренера Алексея Кудашова.

Ранее журналист Дмитрий Ерыкалов сообщил, что отставка 54-летнего тренера произошла из-за конфликта с гендиректором клуба Сушко.

— Приняли такое решение. Тут нечего комментировать, — сказал Сушко «СЭ».

— Сообщают, что у вас был конфликт с Кудашовым?

— Не знаю, у меня никакого конфликта не было с Алексеем Николаевичем. Мы с ним расстались на хорошей ноте. Зачем искать конфликты, которых нет?

— Но многих удивило решение об отставке Кудашова.

— Это хоккей. К сожалению, так бывает. Алексей Николаевич — хороший тренер. Думаю, что у него все будет хорошо.

Алексей Кудашов.За что Кудашова убрали из «Динамо»? Похоже, смена тренера не решит проблему клуба

Кудашов возглавлял московский клуб с 2021 года. Под его руководством «Динамо» стало обладателем кубка континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ-2023/24.

Бело-голубые в сезоне FONBET чемпионата КХЛ-2025/26 занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 33 очка в 26 матчах.

6

  • vasili s

    Да, именно какой- то робкий хоккей

    17.11.2025

  • bernly017

    да там просто из года в год топтание на месте!….что он извлек из прошедшего сезона???….обсалютно нечего!!!…и это из года в год!!!…ну заехали бы сейчас спокойно в плей-офф и что дальше???…первый или второй раунд….из года в год одно и тоже!!!…поддерживаю отставку!!!

    17.11.2025

  • shpasic

    - мы с ним расстались на хорошей ноте ЛЯ!

    17.11.2025

  • Андрей

    вы следующий господин сушко

    17.11.2025

  • fktrc

    Действительно, Кудашов хороший тренер и возможно хороший человек, но это точно не топ тренер для топ клуба, который идёт за кубком! Да и в последнее время клуб демонстрировал унылый, зачастую трусливый хоккей, начиная удерживать минимальное преимущество чуть ли не с первого периода! А так хоть шанс появляется, что это будет не очередной потерянный сезон!

    17.11.2025

  • vasili s

    Кудашов вроде неплохой тренер. Ему и Динамо симпатизирую. Состав сильный. Да и по потерянным очкам они на втором. Но честно сказать, такое внутреннее ощущение, что с таким составом(один Гусев чего стоит) результаты последних сезонов могли быть выше. Провалы непонятные в плей офф.

    17.11.2025

    КХЛ
    ХК Динамо (Москва)
    Алексей Кудашов
