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Сегодня, 22:16

Гендиректор «Динамо» заявил, что клуб ждет от Комтуа игру уровня НХЛ

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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал об адаптации новичка команды, форварда Максима Комтуа.

«Комтуа нужно время? Да, мы изначально это понимали и обсуждали с тренерским штабом. Алексей Николаевич Кудашов это и журналистам говорил. Макс вообще из Северной Америки выезжал лишь на чемпионаты мира, жил только в Канаде и в США. Поэтому, конечно, тяжело перестроиться на другой мир.

Мы ждем, и тренеры с ним работают персонально. Что касается хоккейной составляющей — уровень мастерства, техника, катание, габариты, сила, скорость — у него это все на высоком уровне. Я считаю, что это уровень НХЛ. Только ему нужно поменяться в ментальном плане. Надо изменить требования к себе и своей игре. И если он сделает правильные выводы, то он станет топовым игроком КХЛ. При своем желании он потом еще сможет вернуться в НХЛ», — цитирует Сопина «РБ Спорт».

На счету 25-летнего канадца в текущем сезоне 9 матчей, в которых он забросил 2 шайбы.

Источник: РБ Спорт
ХК Динамо (Москва)
Максим Комтуа
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