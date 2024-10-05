Гендиректор «Динамо» заявил, что клуб ждет от Комтуа игру уровня НХЛ

Сегодня, 22:16
Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал об адаптации новичка команды, форварда Максима Комтуа.
«Комтуа нужно время? Да, мы изначально это понимали и обсуждали с тренерским штабом. Алексей Николаевич Кудашов это и журналистам говорил. Макс вообще из Северной Америки выезжал лишь на чемпионаты мира, жил только в Канаде и в США. Поэтому, конечно, тяжело перестроиться на другой мир.
Мы ждем, и тренеры с ним работают персонально. Что касается хоккейной составляющей — уровень мастерства, техника, катание, габариты, сила, скорость — у него это все на высоком уровне. Я считаю, что это уровень НХЛ. Только ему нужно поменяться в ментальном плане. Надо изменить требования к себе и своей игре. И если он сделает правильные выводы, то он станет топовым игроком КХЛ. При своем желании он потом еще сможет вернуться в НХЛ», — цитирует Сопина «РБ Спорт».
На счету 25-летнего канадца в текущем сезоне 9 матчей, в которых он забросил 2 шайбы.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|12
|8
|4
|18
|2
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|3
|Ак Барс
|11
|8
|3
|16
|4
|Сибирь
|12
|7
|5
|14
|5
|Нефтехимик
|12
|5
|7
|13
|6
|Металлург Мг
|13
|6
|7
|12
|7
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|8
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|9
|Авангард
|13
|5
|8
|11
|10
|Лада
|12
|4
|8
|10
|11
|Амур
|11
|4
|7
|9
|12
|Барыс
|13
|2
|11
|5
|И
|О
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|12
|14
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|12
|14
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|11
|14
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|11
|13
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|10
|13
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|12
|12
|И
|Г
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|12
|8
|
|
Барак Дерек
Витязь
|11
|7
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|12
|7
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|12
|7
|
|
Широков Сергей
Сибирь
|9
|6
|
|
Пинчук Виталий
Динамо
|10
|6
|И
|П
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|10
|11
|
|
Пресс Робин
Металлург Мг
|12
|11
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|11
|10
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|12
|10
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|10
|9
|
|
Бучельников Дмитрий
Витязь
|11
|9