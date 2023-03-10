Гендиректор «Лады» Чеботарев раскрыл сумму бюджета самарского клуба для выступления в КХЛ

Генеральный директор ХК «Лада» Александр Чеботарев высказался о сумме бюджета клуба, об источниках финансирования и рассказал о работе по возвращению самарской команды в КХЛ.

«Недавно врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская заявила, что из регионального бюджета «Ладе» запланированы средства в объеме 750 миллионов рублей. Какую часть от общего бюджета составит эта сумма? От общего бюджета клуба эта сумма составит 53 процента. Кроме регионального бюджета финансирование будет осуществляться из некоммерческих источников, в том числе от АО «АВТОВАЗ». На каком этапе сейчас находится работа по возвращению «Лады» в КХЛ? Существует «дорожная карта» по переходу клуба в элиту российского хоккея, и ключевой датой в ней обозначено 31 марта 2023 года, когда будет принято решение совета директоров лиги», — приводит слова Чеботарева Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 пол зарплат для клубов КХЛ составит 405 миллионов рублей. Жесткий потолок зарплат составляет 900 миллионов рублей.