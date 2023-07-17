Гендиректор «Лады» рассказал о решении новичка команды Сафина отказаться от гражданства Чехии ради игры в России

Генеральный директор ХК «Лада» Александр Чеботарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение новичка команды Остапа Сафина отказать от гражданства Чехии ради выступления в России.

«Сейчас идут формальные процедуры и консультации с миграционной службой. Он в стадии получения единоличного гражданства России и в стадии отказа от чешского. Это некий нонсенс, особенно в настоящее время, но решение принято и для нас это хорошо, потому что мы не задействуем лимит на легионеров. Мы только поддерживаем решение хоккеиста. Он заявлял об этом еще на стадии переговоров», — сказал Чеботарев «СЭ».

15 июля «Лада» объявила о подписании пробного контракта с 24-летним нападающим. С 2017 по 2022 год Сафин выступал в Северной Америке, а перед этим он был выбран клубом «Эдмонтон» в четвертом раунде драфта НХЛ под общим номером 115.

В прошлом сезоне Сафин вернулся в чешский чемпионат и провел 43 матча за пражскую «Спарту» в экстралиге, набрав 14 (9+5) очков при показателе полезности «+5». Также он сыграл 5 матчей за «Баник» из Соколова в первой чешской лиге и набрал 8 (0+8) очков.