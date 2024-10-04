Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:21

Ларионов: «Барбер способен усилить атакующий потенциал «Нефтехимика»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов прокомментировал подписание контракта с форвардом Райли Барбером.

«Мы рады приветствовать Райли Барбера в нашей команде. Это опытный нападающий, который прошел все сборные США от юниорской до национальной, имеет опыт выступлений в НХЛ. Что немало важно этот игрок адаптирован к КХЛ. В первую очередь отмечаем его атакующие навыки, а конкретно его бросок, которым он умеет пользоваться. Мы считаем, что он способен усилить атакующий потенциал «Нефтехимика», добавить вариативности в спецбригадах большинства», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Нефтехимика».

4 октября «Нефтехимик» сообщил о переходе Барбера. Соглашение с 30-летним американцем рассчитано до конца сезона-2024/25.

В минувшем сезоне Барбер провел за «Барыс» и «Ак Барс» 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 34 (15+19) очка.

Источник: Сайт ХК Нефтехимик
Райли Барбер
КХЛ
ХК Нефтехимик

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
P. Diddy подозревается в педофилии и секс-торговле
Около 100 военных теробороны Украины дезертировали и вышли на митинг
Три попытки суицида, мания преследования, галлюцинации и смертельный удар в двух шагах от дома. Как жил и как умирал народный футболист и легенда «Спартака» Федор Черенков
Борец Садулаев готовится выступить на чемпионате мира
Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя