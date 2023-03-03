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Сегодня, 10:33

Гендиректор «Нефтехимика» рассказал о совместной работе с защитником «Тампы» Сергачевым

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов заявил, что защитник «Тампы» Михаил Сергачев принимает активное участие в совместных проектах с нижнекамским клубом.

«С Сергачевым мы общаемся регулярно. Михаил с благодарностью относится к городу и клубу, где он вырос, состоялся, — цитирует Ларионова ТАСС. — Мы с ним организовали этот сектор, билеты на матчи сейчас распространяем среди его подписчиков. Очень правильная, хорошая совместная миссия, и радует, что человек, пусть даже находясь за океаном, не отдалился ни от города, ни от клуба, ни от школы, где он вырос, ни от ребят, с которыми он играл».

Гендиректор «Нефтехимика» также отметил, что 24-летний спортсмен достаточно мудр, правильно воспитан и не скупится на правильные вещи.

«Благодарен ему за такую взрослую и взвешенную позицию. У него есть люди, которые с нами взаимодействуют на счет того, как мы определяем состав, кто будет на каждый матч, кому предоставят билеты. Это большая текущая работа, которая носит партнерский социальный характер. В таком молодом возрасте он достаточно мудр, правильно воспитан и не скупится на такие правильные вещи», — добавил Ларионов.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергачев является воспитанником школы «Нефтехимика». В прошлом году защитник выкупил на арене клуба сектор, билеты на который он передает детям и подросткам из местных школ.

Источник: ТАСС
Михаил Сергачев
ХК Нефтехимик
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Игорь Ларионов (хоккей)
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