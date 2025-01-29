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Сегодня, 15:50

Гендиректор «Салавата» Баширов: «У клуба сейчас нет долгов»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

— Есть ли сейчас долги у клуба? Есть ли задержки по бонусам, по зарплате перед игроками, перед персоналом?

— Нет, у нас сейчас задолженности нет ни по премиям, ни по контрактам. Да, у нас в конце финансового года были финансовые разрывы, но мы с помощью правительства решили эти проблемы. При этом мы же не задерживали зарплату на месяц или более длительный срок, 5-7 дней, не более. Понятно, хотелось бы обходиться и без этого.

Джош Ливо. «Сначала поборемся за Кубок Гагарина, а потом — за Ливо». Интервью гендиректора «Салавата Юлаева»

КХЛ
ХК Салават Юлаев
Ринат Баширов
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