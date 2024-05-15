Гендиректор «Салавата» Баширов объяснил, почему Бирюков вошел в тренерский штаб команды

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» объяснил включение экс-защитника Евгения Бирюкова в тренерский штаб команды.

— Евгений Бирюков завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Салавата Юлаева». Как появилось это решение?

— Виктор Николаевич Козлов сообщил нам о желании Евгения завершить карьеру и поработать тренером. Он нашел аргументы, чтобы убедить нас. Мы посчитали, что Евгений нам поможет. В течение сезона он много работал с молодыми игроками, оставался с ними после тренировок. Бирюков — спокойный человек, к мнению которого прислушиваются.

— Помимо Бирюкова и Владимира Потапова из «Толпара», клуб не пригласил тренеров со стороны. Считаете, что нынешний штаб приведет «Салават Юлаев» к успеху?

— Абсолютно. Владимир Потапов — очень подкованный специалист. Он привнесет новую базу для принятия верных решений тренерским штабом. Уверяю вас: никакой идиллии не будет, — сказал Баширов «СЭ».

38-летний Бирюков выступал за «Салават Юлаев» с 2020 по 2024 год. Всего за клуб он провел 222 матча, в которых забросил 2 шайбы и отдал 19 результативных передач.

1 мая хоккеист объявил о завершении карьеры, а спустя день вошел в тренерский штаб уфимской команды.