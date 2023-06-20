Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов: «Хо-Сэнг пока не принял решение по продолжению карьеры в КХЛ»

Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил, что форвард Джошуа Хо-Сэнг еще не принял решение о продолжении карьеры в КХЛ.

«Джошуа пока не принял никаких решений по продолжению своей карьеры в КХЛ, — приводит слова Баширова «Чемпионат». — Пока он готовится к сезону и продолжает реабилитацию после известной травмы. Конечно же, мы хотели, чтобы он играл у нас. В конечном итоге хотелось дать ему возможность сыграть полный сезон».

В сезоне-2022/23 27-летний Хо-Сэнг провел в общей сложности пять матчей за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф и набрал 1(0+1) очко.