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Сегодня, 19:45

Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов рассказал о трансферах клуба

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в эксклюзивном интервью «СЭ» разобрал трансферную политику.

— На рынке в этом году появилось очень много людей — Владимир Ткачев, Дамир Жафяров, Алексей Марченко, Роман Рукавишников, и, возможно, сейчас появится еще Михаил Воробьев. Почему вы не боролись за этих игроков?

— Михаил Воробьев мог вернуться перед прошлым дедлайном, на нас выходил СКА с предложением об обмене, но не получилось. Если он освободится, то мы рассмотрим его кандидатуру в первую очередь, потому что Михаилу есть что в Уфе показывать. За это время он вырос как игрок, я до сих пор жалею, что мы его отдали. Владимира Ткачева мы бы тоже хотели видеть. Летом говорили его агенту о нашем интересе, но пока конкретики не было. По Дамиру Жафярову у нас даже не было предложения, да и вообще обмены со СКА пока тяжело идут. Не думаю, что мы находимся в списке команд, которым СКА предлагает обмен в первую очередь, хотя мы вот двух игроков из «СКА-Невы» смогли взять.

— А Марченко и Рукавишников?

— Мы разговаривали с представителями Марченко, но пока неизвестны сроки его возвращения на лед. По Рукавишникову мы собирались с тренерским штабом, разговаривали, но решили, что это не совсем тот защитник, который требуется нашей команде сейчас.

— Вы считаете, что он слабее Хафизуллина, которого вы взяли?

— Он появился позже Хафизуллина, а сейчас нам нужен атакующий защитник — это единственная вакансия, которую нам необходимо заполнить в ближайшее время.

— С защитниками у вас действительно проблемы — они возрастные и не такие атакующие. Наверное, только Науменкова можно назвать игроком, который может реализовать момент или забить в свои ворота рукой.

— Он обещал в этом году так не делать. Возможно, Михаил предстанет совсем другим защитником, и тогда нам никто не понадобится. У нас есть хорошая молодежь, которая тоже понимает, что защитников нам не хватает. Иногда бывает так, что при хорошей линии обороны у игрока могут раскрыться какие-нибудь атакующие способности. Это такая мозаика, которая может сложиться для нас удачным образом. Мы хотели вернуть Райана Мерфи, но семья не отпустила его в КХЛ, хотя у нас были на это надежды.

— Мне нравится формирование вашей команды, но я считаю, что упор на возрастных защитников не самый удачный.

— Это я отношу к последствиям неудачного плей-офф, который мы провели. Если бы мы прошли два круга, то нам бы еще дали время для перестройки команды, но когда мы вылетели в первом круге, требования к нам возросли, поэтому теперь тренеры выбирают опытных и надежных игроков, чтобы мы точно могли себе гарантировать продвижение в плей-офф. Молодежи будет тяжелее закрепиться в основе. В прошлом году в состав зашли почти все молодые нападающие, но рисков и ответственности у них было меньше. Да, они забили не так много, но зато возмужали, а к защитникам, к сожалению, требования другие. Но сезон длинный, поэтому возрастные игроки будут ротироваться с молодыми.

Хоккеисты &laquo;Салавата Юлаева&raquo;. «Говорить иностранцу, что у нас все хорошо, — как со стеной разговаривать». Интервью гендиректора «Салавата Юлаева»

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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