Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов сообщил, что у клуба нет долгов по зарплате

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что у клуба отсутствуют долги по зарплате.

По словам руководителя клуба, были приняты меры, которые позволили снизить расходы и одновременно увеличить доходы. Однако ключевые решения принимались на уровне республики. Благодаря выполнению поручений главы республики Радия Хабирова удалось существенно уменьшить кредиторскую задолженность клуба.

«Можно констатировать, что на сегодняшний день такая задолженность сократилась на 280 миллионов рублей. До конца текущего финансового года она должна уменьшиться более чем на 500 миллионов рублей. На сегодняшний день у клуба отсутствуют задолженности перед бюджетом, социальным фондом, а также по заработной плате», — цитирует Баширова «Башинформ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Шелдоном Ремпалом. Он стал самым самым дорогим хоккеистом КХЛ с окладом в 100 миллионов рублей.

«Салават Юлаев» с 14 очками после 18 матчей занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.