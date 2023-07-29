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Сегодня, 20:30

Гендиректор «Салавата Юлаева» — об Амирове: «Я верю, что он вернется, мы все его очень ждем»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Родион Амиров.
Фото photo.khl.ru
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» рассказал о состоянии нападающего Родиона Амирова, борющегося с онкологическим заболеванием.

— Вы подписали контракт с Родионом Амировым, как у него сейчас дела?

— Он продолжает лечение, есть положительная динамика. У него есть полная уверенность, что он выйдет на лед. Конечно, если бы Родион играл за нас, то это была бы совсем другая команда. Я могу сказать, что он очень повзрослел. Он продолжает работать, родители и мы его очень поддерживаем, а подписание контракта, конечно, Родион воспринял положительно. Мы молимся за него. Я верю, что он вернется, мы все его очень ждем.

10 мая стало известно, что нападающий клуба НХЛ «Торонто» Амиров продлил арендное соглашение с «Салаватом» еще на один сезон.

Напомним, что в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. Амиров прошел курс химиотерапии в Германии.

Хоккеисты &laquo;Салавата Юлаева&raquo;. «Говорить иностранцу, что у нас все хорошо, — как со стеной разговаривать». Интервью гендиректора «Салавата Юлаева«

КХЛ
ХК Салават Юлаев
Родион Амиров
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