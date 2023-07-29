Гендиректор «Салавата Юлаева» — об Амирове: «Я верю, что он вернется, мы все его очень ждем»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» рассказал о состоянии нападающего Родиона Амирова, борющегося с онкологическим заболеванием.

— Вы подписали контракт с Родионом Амировым, как у него сейчас дела?

— Он продолжает лечение, есть положительная динамика. У него есть полная уверенность, что он выйдет на лед. Конечно, если бы Родион играл за нас, то это была бы совсем другая команда. Я могу сказать, что он очень повзрослел. Он продолжает работать, родители и мы его очень поддерживаем, а подписание контракта, конечно, Родион воспринял положительно. Мы молимся за него. Я верю, что он вернется, мы все его очень ждем.

10 мая стало известно, что нападающий клуба НХЛ «Торонто» Амиров продлил арендное соглашение с «Салаватом» еще на один сезон.

Напомним, что в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. Амиров прошел курс химиотерапии в Германии.