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Сегодня, 19:15

Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал о финансовом положении клуба

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что финансирование организации скоро стабилизируется.

— Первый вопрос — самый важный и болезненный: наладилась ли финансовая обстановка в клубе?

— В пятницу состоялись большие переговоры между руководством республики и главными спонсорами, на них были отработаны технические вопросы. Есть определенный план действий, и если мы получим согласие, таких проблем больше не будет. Думаю, что мы идем в верном направлении.

— Есть вероятность, что вы не получите согласие?

— У нас есть и другие варианты, но этот — самый легкий. Для тех партнеров, которые нам помогают, принятие этого решения не является проблемой, мы все объяснили, все теоретически согласились. Думаю, что это решение всех удовлетворит. Мы получим точную финансовую основу для того, чтобы смотреть, например, на пятилетний срок.

— Но пока об этом говорить еще рано? Не хочется, чтобы повторилась такая ситуация, когда у вас были долги.

— Самое главное, что все поняли: негативный фон получился такой сильный, что без принятия быстрых решений следующая такая история может плохо кончиться для всех, поэтому мы получаем поддержку от правительства и главы республики.

— Они, наверное, тоже осознали, что это удар и по имиджу республики.

— Я надеюсь на это, но нельзя думать, что правительству нечем заняться кроме хоккея, сейчас время непростое. Я все равно буду настаивать на том, что проблема носила технической характер, не было вопроса в размере суммы. Наша вина в этом тоже есть, возможно, надо было раньше говорить.

Ринат Баширов. «Говорить иностранцу, что у нас все хорошо, — как со стеной разговаривать». Интервью гендиректора «Салавата Юлаева»
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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