Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов назвал подножкой для клуба введение лимита на легионеров

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» рассказал об отношении к лимиту на легионеров и новостях о контрактах игроков клуба.

— Было бы ошибкой сейчас продемонстрировать болельщикам, что мы готовы подписывать любые контракты. Это бы показало нашу слабость и необоснованность позиции, которой мы придерживаемся, — отметил Баширов. — Мы понимаем, что на наших вратарей будет много претендентов. У нас есть запасные варианты. Допускаю, что с кем-то из вратарей договориться не получится. В «Салавате» не будет игроков за 95 миллионов рублей в год. А сокращение лимита на легионеров — существенная подножка для развития нашего клуба. Что касается Хмелевски, то он не против того, чтобы остаться в Уфе.

«Салават Юлаев» занимает 6-е место в Восточной конференции с 63 очками.