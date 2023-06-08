Гендиректор «Салавата Юлаева» сообщил, что клуб погасил долги перед игроками

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ренат Баширов заявил, что клуб погасил долги по зарплате перед игроками команды.

«Погашена ли задолженность перед игроками за прошлый сезон? Подтверждаю. Все наши обязательства по заработной плате перед игроками выполнены. Сейчас клуб вместе с правительством Республики Башкортостан работает над тем, чтобы пересмотреть процесс финансирования клуба и исключить риски несвоевременного исполнения бюджета. Подготовка к предстоящему сезону продолжается», — приводит слова Баширова ТАСС.

В мае в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги сообщили, что клуб имеет задолженность перед хоккеистами за три месяца, из-за чего лига не может регистрировать новые контракты игроков.

В прошедшем сезоне «Салават Юлаев» со счетом 2:4 уступил «Адмиралу» в первом раунде Кубке Гагарина.