Гендиректор «Сибири» Фастовский: «Дэвид — гражданин РФ. Он свободно владеет русским»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал подписание контракта с новым тренером команды Дэвидом Немировски.

— Мы еще обсуждаем тренерский штаб с Дэвидом. Безусловно, его слово основное. Он предлагает свои кандидатуры. Думаю, формирование штаба — это не такая сложная задача. Вариантов и предложений много. Здесь главное сделать правильный выбор.

— Вам уже припоминают слова о том, что вы не работаете с тренерами-легионерами. Немировски — человек с российским менталитетом?

— Во-первых, Дэвид — гражданин РФ, и это самое главное. Во-вторых, он абсолютно свободно владеет русским. Когда я говорил, что не работаю с иностранцами, то речь шла именно о тренерах, которые живут и думают на другом языке — это очень сложно для коммуникация с хоккеистами. Тем более, что сейчас останется всего три легионера.

Считаю, что для досконального понимания и обсуждения нужно говорить на одном языке. В этом плане Дэвид идеально подходит нам. Его внутренняя ментальность не совсем российская, но большую часть карьеры он провел здесь. Как игрок и тренер, он не является для нас кем-то приезжим на пустое место.