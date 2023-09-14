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Сегодня, 13:54

Фастовский о старте «Сибири»: «Меня совсем не устраивает то, что происходит»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал проблемы команды на старте сезона.

— Будете ли вы искать замену травмированному Тревору Мерфи? Устраивает ли вас игра другого вашего легионера Энди Андреоффа?

— Замену Мерфи найти сейчас нереально. Мы пытаемся найти человека, который на каком-то этапе подменит его, в своем коллективе. Если говорить честно, то травма достаточно серьезная. Тот срок, который мы заявили, это пока только прогнозы.

Что касается Андреоффа, то нас категорически не устраивает его игра, и мы обращаем на это серьезное внимание. С ним проводится серьезная работа. Конечно, ему нужно время на адаптацию. Для него эта лига совсем незнакома, несмотря на то, что ему много чего рассказывали. Он сам говорит, что многие вещи стали для него сюрпризом — такие дворцы, такое внимание. К нам приезжали многие такие иностранцы, которым требовалось два-три месяца на адаптацию.

— Вас устраивает то, что команда показывает на льду?

— По игре, меня совсем не устраивает то, что происходит. Никаких адаптационных сроков мы не даем. Мы должны видеть работу тренера и то, на что она направлена. Это непростой момент. Мы видим эти проблемы. Очень надеюсь, что мы понимаем, как их решить.

«Сибирь» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 5 очками в 5 матчах.

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
Кирилл Фастовский
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1 Торпедо 4 4 0 8
2 Динамо М 6 4 2 8
3 Куньлунь РС 6 4 2 8
4 Спартак 5 3 2 6
5 Сочи 6 3 3 6
6 Локомотив 5 3 2 6
7 Северсталь 4 2 2 5
8 ЦСКА 6 2 4 5
9 Динамо Мн 5 2 3 5
10 СКА 5 2 3 4
11 Витязь 5 1 4 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 5 4 1 9
2 Ак Барс 5 4 1 8
3 Автомобилист 5 3 2 7
4 Авангард 4 3 1 6
5 Амур 6 3 3 6
6 Трактор 5 2 3 5
7 Сибирь 5 2 3 5
8 Сал. Юлаев 4 2 2 4
9 Лада 5 2 3 4
10 Адмирал 4 1 3 3
11 Нефтехимик 4 1 3 3
12 Барыс 5 0 5 3
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14.09 16:30
Авангард – Адмирал
 - : -
14.09 17:00
Сал. Юлаев – Ак Барс
 - : -
14.09 17:00
Металлург Мг – Лада
 - : -
14.09 17:00
Трактор – Динамо Мн
 - : -
14.09 17:00
Автомобилист – Нефтехимик
 - : -
14.09 19:00
Витязь – Спартак
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