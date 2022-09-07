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КХЛ

7 сентября, 00:56

Фастовский — о драке игроков: «Это хоккей, эмоции, так, наверное, и должно быть, до какого-то определенного предела»

Евгений Козинов
Корреспондент

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал стычку во время матча регулярного чемпионата КХЛ против «Кунлуня».

После второго периода произошла драка между хоккеистами обеих команд. Также в потасовке поучаствовали тренеры. По итогам стычки форвард «Куньлуня» Гарет Хант и нападающий «Сибири» Евгений Чесалин были удалены.

«Два игрока повздорили, их начали разнимать. Служба безопасности вмешалась, но ничего такого криминального не было, тем более здесь присутствовали все руководители лиги. Поэтому все очень быстренько во всем разобрались. Тренер хозяев высказался, наш тоже, не без этого. Это хоккей, эмоции, так, наверное, и должно быть, до какого-то определенного предела», — цитирует ТАСС Фастовского.

Источник: https://tass.ru/sport/15672165
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