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Сегодня, 13:54

Гендиректор «Сибири» рассказал о ходе строительства новой ледовой арены в Новосибирске

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, как идет строительство новой ледовой арены в Новосибирске.

«Вложили больше миллиарда рублей. Благодаря «Сибирскому антрациту» удалось старую арену превратить в новую. Новой она, конечно, не будет, но работа проделана колоссальная. Все команды, которые к нам приезжают, говорят, что арену просто не узнать. Это действительно приятно, мы ответственно подошли к этому вопросу. За три межсезонья фактически столько всего построили, так что для нас это здорово», — рассказал Фастовский Metaratings.ru.

Он рассказал, что комплекс рассчитан на 10,5 тысячи зрителей, а общая стоимость проекта составила 14,4 миллиарда рублей. Работать арена начнет ближе к 25 декабря.

Источник: https://metaratings.ru/news/gendirektor-sibiri-fastovskiy-vse-komandy-kotorye-k-nam-priezzhayut-govoryat-chto-arenu-prosto-ne-uz-1428372/
ХК Сибирь
Кирилл Фастовский
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