Гендиректор «Сибири»: «Пока никого не ждем в топ-6. У нас есть свои снайперы»

Сегодня, 13:09
Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский в комментарии для «СЭ» рассказал, стоит ли в ближайшее время ждать новичков в новосибирской команде.
— Немировски говорил, что селекция «Сибири» завершена на 95 процентов. На какие позиции вы ждете игроков?
— Вы хотите знать, кто втиснется в оставшиеся 5 процентов? Не знаю, посмотрим. Пока никого не ждем.
— Болельщики чуть ли не хором говорят, что нужен снайпер в первые два звена.
— У нас есть свои снайперы для первого-второго звена.
— «Сибирские Снайперы»?
— Сибирские в том числе, — сказал Фастовский «СЭ».
В прошедшем сезоне «Сибирь» дошла до 1/4 финала Восточной конференции плей-офф КХЛ, в котором уступила «Авангарду» (1-4).