Гендиректор «Сибири» высказался об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ

Сегодня, 17:07
Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский выразил свое отношение к ужесточению лимита на легионеров в КХЛ с 1 августа 2023 года.
В пятницу в Челябинске прошло совещание руководителей клубов КХЛ.
— Мы касались темы лимита только вскользь. Нам просто объявили решение и все. Какой смысл сейчас что-то обсуждать?
— Вас не напрягает, что вас постоянно ставят перед фактом?
— Безусловно напрягает. Я всегда говорил о том, что неправильно выполнять роль флюгера. Во всем должен быть разумный консерватизм.
— Вас убедила аргументация этого решения?
— Сейчас бессмысленно это обсуждать. Понятно, что эта аргументация меня никак не убедила.
6 декабря Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ — с сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.