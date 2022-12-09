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КХЛ

Сегодня, 17:07

Гендиректор «Сибири» высказался об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский выразил свое отношение к ужесточению лимита на легионеров в КХЛ с 1 августа 2023 года.

В пятницу в Челябинске прошло совещание руководителей клубов КХЛ.

— Мы касались темы лимита только вскользь. Нам просто объявили решение и все. Какой смысл сейчас что-то обсуждать?

— Вас не напрягает, что вас постоянно ставят перед фактом?

— Безусловно напрягает. Я всегда говорил о том, что неправильно выполнять роль флюгера. Во всем должен быть разумный консерватизм.

— Вас убедила аргументация этого решения?

— Сейчас бессмысленно это обсуждать. Понятно, что эта аргументация меня никак не убедила.

6 декабря Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ — с сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.

Количество легионеров в&nbsp;КХЛ уменьшится. День, который войдет в историю КХЛ. В лиге впервые сокращают лимит на легионеров
КХЛ
ХК Сибирь
Кирилл Фастовский
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