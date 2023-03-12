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Сегодня, 23:07

Гендиректор «Торпедо»: «Эйфории в связи с выходом во второй раунд плей-офф нет, еще ничего не закончено»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал выход «Торпедо» во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Нынешняя игра — это желание ребят показать, к чему они шли весь сезон, поэтому и такой результат. Что касается скепсиса по отношению к «Торпедо», он начался еще с 1 июля, как команда собралась, пришел Игорь Ларионов. Ничего, кроме скепсиса, мы особо не слышали. Это продолжалось на протяжении всего сезона: говорили, что нам повезло, мы должны просесть, что у нас предсезонки не было. Но никто на это не обращал внимания: все работали, старались, делали свое дело.
В этой команде у 80 процентов ребят плей-офф впервые в жизни, и им большое спасибо — это их заслуга, и отдельная благодарность тренерскому штабу. Мы настраивались на победу, у нас не стояло в задачах только попадание в плей-офф. Игорь Николаевич этого не скрывал с первого дня тренировочного лагеря, что коль мы тут все собрались, мы должны ставить перед собой самые великие, большие и серьезные задачи. У нас давно команда не проходила дальше первого раунда, но мы не будем останавливаться на достигнутом. Эйфории нет, потому что ничего не закончено, это часть пути, и будем двигаться дальше», — приводит ТАСС слова Харламова.

В воскресенье, 12 марта «Торпедо» обыграло «Динамо» (2:1 ОТ) в шестом матче серии первого раунда и выиграло серию со счетом 4-2. Нижегородцы прошли во второй раунд плей-офф впервые с сезона-2015/16.

Источник: https://tass.ru/sport/17246231
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