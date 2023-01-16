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Сегодня, 09:30

Гендиректор «Трактора» рассказал, как Евгений Кузнецов посоветовал ему подписать двух американцев

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, как нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов советовал ему подписать вратаря и полевого игрока из Северной Америки.

— Сегодня Евгений Кузнецов сказал, что предлагал вам хоккеиста, а вы отказались и, к сожалению, он подписал контракт с «Вашингтоном». Можно подробности этой истории?

— Мы точно от него не отказались. Я могу подтвердить, что Женя рекомендовал нам его и мы очень хотели заключить контракт с Сонни. Мы делали очень хорошее предложение с точки зрения финансов, но нам сложно заключить контракт с игроком, у которого на руках есть предложение от клуба НХЛ. Мы были заинтересованы в нем, но не получилось увидеть его в «Тракторе».

— А что с вратарем, которого рекомендовал Кузнецов?

— Точно такая же ситуация. Я уже неоднократно говорил, что игроки будут до последнего ждать, и нужно предложить баснословные деньги, чтобы перебить предложение от клуба НХЛ, а «Трактор» таким не занимается.

Евгений Кузнецов — воспитанник «Трактора», он выступал за основной состав команды с 2009 по 2014 год, после чего отправился в «Вашингтон».

Игроки &laquo;Трактора&raquo;. Что будет с «Трактором» в этом сезоне? А в следующем? Отвечает генеральный директор клуба

Евгений Кузнецов (хоккей)
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