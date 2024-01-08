Гендиректор «Трактора» рассказал, при каких условиях Заварухин останется главным тренером команды

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал, при каких условиях Алексей Заварухин останется главным тренером «Трактора» на следующий сезон.

«Шуми Бабаев стал агентом Заварухина уже после того, как мы договорились обо всех условиях. Думаю, что Алексеем принято такое решение в счет будущих контрактов. У нас все предельно ясно: будет результат — будет предмет для общения о дальнейшем сотрудничестве. Я скажу так: даже прохождение первого раунда будет недостаточно для того, чтобы твердо сказать, что Алексей Заварухин останется главным тренером. Он об этом знает. Его задача — пройти два раунда плей-офф», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

После 49 матчей «Трактор» занимает шестую строчку в Восточной конференции, набрав 57 очков.