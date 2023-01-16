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Сегодня, 10:15

Гендиректор «Трактора» Савин: «У нашего клуба есть финансовая стабильность»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что финансирование клуба в следующем сезоне будет продолжено на том же уровне.

— Вы понимаете финансовые параметры следующего сезона в «Тракторе»?

— Да, большая благодарность губернатору Челябинской области. У нас есть стабильность с точки зрения финансирования клуба, поэтому мы чувствуем себя спокойно.

— То есть в следующем году будут те же деньги, что и сейчас?

— С точки зрения бюджетного финансирования как основного источника дохода нашего клуба все будет оставаться на прежнем уровне. Если мы хотим увеличивать бюджет, то мы должны это делать за счет коммерческих доходов.

— Есть какие-то положительные сдвиги с точки зрения самостоятельного заработка?

— Мы каждый год по некоторым показателям движемся вперед, я рассчитываю, что наша коммерческая служба во главе со мной даст нам большие возможности для менеджмента.

— Вы планируете зарабатывать на коммерции еще больше?

— Конечно, чем мы больше заработаем, тем больше у нас появится возможностей для заключения контрактов с более дорогостоящими игроками.

Ранее Савин высказался о своем будущем в «Тракторе».

Игроки &laquo;Трактора&raquo;. Что будет с «Трактором» в этом сезоне? А в следующем? Отвечает генеральный директор клуба
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