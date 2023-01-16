Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:45

Гендиректор «Трактора» Савин высказался о своем будущем в клубе

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что его контракт с челябинским клубом заканчивается через две недели, а решение о продлении должно принять руководство.

— А если вы не попадете в плей-офф, что делать игрокам и агентам? К кому им обращаться, вдруг вас уволят? Возможно, им нужно будет общаться уже с другими людьми.

— В этом плане полная определенность. Сейчас я занимаю это место, поэтому разговаривать надо со мной. В этой ситуации нет какого-то двойного подтекста. Более того, мы уже ведем переговоры с агентами наших игроков о продлении контрактов на следующий год. Не важно, кто будет руководить командой и тренировать ее. Есть задачи по переговорному процессу, которые нужно решать прямо сейчас. От нас есть предложения, игрокам просто нужно их принимать, желательно на наших условиях и не переживать за свое будущее.

— У вас есть контракт на следующий год?

— Мой контракт заканчивается через две недели.

— Есть ли какие-то переговоры о продлении?

— Этот вопрос будет обсуждаться на совете директоров, который состоится в течение последующих двух недель. На нем будут решать, заключать ли со мной новый контракт или нет.

— Есть ли у вас уверенность, что вы останетесь в клубе?

— У меня есть уверенность, что мы до конца сезона останемся в клубе. Я рассчитываю, что наше руководство будет подводить все итоги по окончании сезона.

«Трактор» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 51 очком в 52 матчах.

Игроки &laquo;Трактора&raquo;. Что будет с «Трактором» в этом сезоне? А в следующем? Отвечает генеральный директор клуба
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
0
Читайте также
Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?
Бойца ММА нашли мертвым в поезде. Ранее таинственно пропала его тетя-гадалка
Путин ответил на вопросы журналистов и провел заседание Госсовета. Главное
Город во Франции отказался принимать деньги от РФ за места на кладбище
Виктор Медведчук дал прогноз развития конфликта на Украине
Российские военные при зачистке Соледара обнаружили скрывающихся боевиков ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Экс-тренер «Трактора» войдет в штаб «Магнитки». Помощники Воробьева уволены не будут

Гендиректор «Трактора» Савин заявил, что в клубе не планируют увольнять Гатиятулина