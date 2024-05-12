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12 мая, 23:30

Гендиректор «Трактора» Савин: «Мы даже в теории не рассматривает обмен Шабанова»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Руководитель челябинского клуба Иван Савин в интервью «СЭ» рассказал о том, реален ли обмен лидера команды Максима Шабанова.

— Правда, что на следующий сезон платежка будет близкой к потолку?

— Нет, она останется в прежних рамках. Наша платежная ведомость ограничена не потолком, а финансовыми возможностями клуба. Они достаточно хорошие для того, чтобы смело ставить перед собой максимальные задачи. В то же время места до потолка еще предостаточно.

— Что должно случиться, чтобы «Трактор» обменял Максима Шабанова?

— На данный момент — ничего. Максим представляет для клуба очень большую ценность, чтобы даже в теории задумываться о таком обмене.

— Приобретения на рынке Андрея Светлакова и Александра Кадейкина делают вашу команду крупнее и опытнее. Но «Локомотив» и «Металлург» недавно показали, что нужна ставка на своих, молодость и скорость.

— По количеству собственных воспитанников в главной команде «Трактор» стабильно находится на ведущих ролях в КХЛ. Но во всем нужен правильный баланс. Приглашение опытных игроков со стороны помогает сделать команду еще лучше. Мы рады, что нам удалось договориться с такими сильными нападающими, как Светлаков и Кадейкин. С их приходом центральная ось в «Тракторе» станет одной из самых сильных в лиге. Но селекционная работа активно продолжается. У нас есть еще ряд кандидатов на усиление.

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Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
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