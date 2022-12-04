Гендиректор «Трактора» Савин заявил, что клуб не собирается увольнять тренера Гатиятулина.

Сегодня, 14:50
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил, что клуб постарается сам справиться с проблемами и не прибегать к отставке главного тренера команды Анвара Гатиятулина.
«Я также уже говорил, что в данный момент смена главного тренера не рассматривается. Из этой сложной ситуации продолжаем стараться выйти вместе», — приводит слова Савина ТАСС.
«Трактор» потерпел пять поражений в последних шести матчах КХЛ, команда набрала 33 очка за 38 игр.
1 декабря «Трактор» объявил об уходе из тренерского штаба Алексея Чекалина и Алексея Тертышного.