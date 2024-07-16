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Сегодня, 13:40

Гендиректор «Трактора» Савин: «Наше предложение Кузнецову не уступает другим»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил, что клуб серьезно заинтересован в подписании форварда «Каролины» Евгения Кузнецова.

«Для «Трактора» вопрос его возвращения очень важен, и для лучшего взаимопонимания мы общаемся Женей напрямую. К тому же мы лично давно знакомы, так что никаких проблем в коммуникации нет. Мы очень сильно хотим, чтобы Женя оказался в «Тракторе», — приводит «РБ Спорт» слова Савина.

Гендиректор «Трактора» отметил, что в челябинском клубе готовы создать 32-летнему россиянину и его семье очень хорошие условия, в том числе финансовые.

«Наше нынешнее озвученное Кузнецову предложение нисколько не уступает другим. Все болельщики в Челябинске ждут его возвращения, ведь с Женей в составе наша заветная мечта станет гораздо ближе», — добавил Савин.

Ранее появилась информация, что Кузнецов готов вернуться играть в Россию. Сообщалось, что он подпишет контракт со СКА на 4 года. Его соглашение с «Харрикейнз» рассчитано до конца сезона-2024/25.

Кузнецов выступал за «Трактор» с 2009 по 2014 год, после чего отправился в «Вашингтон», а в марте 2024-го форвард был обменян в «Каролину».

Источник: РБ Спорт
Хоккей
ХК Трактор
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